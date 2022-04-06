Минтруд заявил о высоком уровне бедности в России

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума остается довольно большой, сообщила первый замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина. Она считает, что властям необходимо поддержать семьи с критически низкими доходами.

По итогам 2021 года уровень бедности снизился и составил 11,4%. Но на фоне сложной ситуации в экономике и такая доля бедных россиян значительна.

«В нашей стране уровень бедности остается достаточно высоким. По итогам 2021 года уровень бедности достаточно снизился и составлял 11%, но мы с вами понимаем объективно, что сейчас ситуация в экономике непростая», – цитирует Баталину ТАСС.

Первый замминистра отметила, что в числе бедных много семей с детьми. Поэтому в первую очередь необходимо поддержать именно семьи с критически низкими доходами.

С 1 апреля начала действовать меры поддержки нуждающихся семей с детьми. Для них установлена ежемесячная выплата на каждого ребенка 8-17 лет. Первые перечисления пройдут в мае.

Москва, Наталья Рязанова

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