В суды поступило больше 600 административных дел о дискредитации ВС РФ

Более 600 административных дел по дискредитации Вооруженных сил России поступили в суды с начала марта. Больше всего таких дел в Калининградской области, Санкт-Петербурге и Крыму. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию государственной автоматизированной системы «Правосудие».

Согласно данным ГАС, с 4 марта по 11 апреля в суды поступило 610 административных дел по статье о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КОАП). По 334 делам суды вынесли постановление о назначении административного наказания, по трем прекратили производство, еще 176 дел пока не рассмотрены. Обжалованы 80 дел, решения по которым были приняты.

Лидером по числу дел о дискредитации российских военнослужащих стала Калининградская область (77 дел). На втором месте – Санкт-Петербург (55), на третьем – Крым (37). В десятку регионов – лидеров по числу поступивших дел вошли Амурская область (27 дел), Пермский край (26 дел), Ярославская (21), Костромская (19) и Вологодская (18) области. Ни одного дела по этой статье не было рассмотрено в судах Чечни, Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии и Тывы.

Отмечается, что Москва в статистике ГАС «Правосудие» не учитывается, информации о количестве поступивших дел также нет на сайте столичных судов.

По оценке экспертов, для появившейся 4 марта в КОАП статьи о дискредитации ВС РФ такое число дел – это много. Такое мнение высказал руководитель административной и уголовно-правовой практики юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Булат Тугутов. При этом в общем объеме административных дел доля дел о дискредитации незначительная, указал адвокат Александр Передрук. Согласно последним данным судебного департамента, за первую половину 2021 года суды рассмотрели более 4,5 млн дел.

По мнению Передрука, норма не содержит четкой формулировки дискредитации вооруженных сил, что делает применение непредсказуемым. В частности, есть случаи, когда статью применяли в отношении пикетчиков с плакатами с цитатами Льва Толстого и Виктора Гюго.

Как отметил старший партнер проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев, чаще всего к статье о дискредитации военных привлекают за плакаты (более 140 дел), публикации в соцсетях (более 11 дел), а также за надписи на одежде и раздачу листовок.

Добавим, что ряду политиков были присуждены штрафы за дискредитацию ВС РФ. Так, экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман был трижды привлечен к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП.

Статья 20.3.3 КОАП вступила в силу 4 марта, после того как президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за фейки о действиях российских вооруженных сил. Она предусматривает штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных акций и создает угрозу общественной безопасности, гражданам будет грозить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Москва, Наталья Петрова

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