В Госдуме раскрыли подробности внеплановой индексации пенсий

Внеплановая индексация пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет произведена автоматически. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб телеканалу «Москва 24». По словам парламентария, размер выплат могут повысить на 9%.

Как отметила депутат, гражданам не придется писать заявление для индексации выплаты – все будет производиться в автоматическом режиме.

Сейчас в профильных комитетах Госдумы и в правительстве РФ обсуждают точный размер индексации, уточнила Бессараб. По ее словам, этот показатель может составить 9%.

«Обсуждается в размере от 8 до 10%. Предположительно, это будет 9%», – сказала парламентарий.

Напомним, в середине апреля помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил о готовящейся индексации МРОТ, пенсий и других социальных выплат. 27 апреля президент Владимир Путин заявил, что соответствующие решения будут приняты в ближайшее время.

Москва, Наталья Петрова

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