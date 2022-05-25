Последнее слово за Путиным: власти собираются повысить пенсии и МРОТ на 10%

Российские власти согласовали индексацию социальных выплат. Ожидается, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и страховые пенсии вырастут на 10%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству. Информацию об этом также подтвердил собеседник, участвовавший в обсуждении.

В ходе дискуссии о коэффициенте индексации высказывались различные мнения. Окончательное решение примет президент Владимир Путин РФ, уточнил один из источников издания.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что обсуждается индексация соцвыплат в размере от 8 до 10%. Депутат отмечала, что размер выплат могут повысить на 9%.

Добавим, сегодня, 25 мая, глава государства проведет заседание президиума Госсовета, на котором будут рассмотрены вопросы социальной поддержки граждан. В частности, на президиуме будут обсуждаться вопросы, связанные с индексацией социальных выплат. Как сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин, на предстоящем заседании ожидается принятие решений о дополнительном увеличении социальных выплат, передает «Интерфакс».

Ранее Владимир Путин поручил кабмину до 20 апреля представить предложения по увеличению заработных плат бюджетников, пенсий, МРОТ и прожиточного минимума. 27 апреля президент России заявил на заседании Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге, что соответствующие решения будут приняты в ближайшее время.

Москва, Наталья Петрова

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