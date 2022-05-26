Верховный суд на месяц отложил рассмотрение дела о признании «Азова»* террористическим

Верховный суд России на месяц отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры о признании украинского националистического полка «Азов»* террористической организацией и запрете его деятельности на территории РФ.
Дело будет рассмотрено 29 июня в закрытом режиме в связи с тем, оно маркировано грифом «секретно», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВС РФ.
Причины переноса даты судебного заседания не раскрываются.
Ранее сообщалось, что заседание Верховного суда по делу «Азова»* назначено на 26 мая.
Надо отметить, что в случае положительного решения ВС РФ любой участник «Азова»* может быть привлечен как пособник террористической организации (ст. 205 УК РФ). Им будет грозить от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов – от 15 до 20 лет тюрьмы.
* В отношении участников экстремистского формирования в России возбуждены уголовные дела
Москва, Наталья Петрова
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