Путин подписал закон о снятии возрастного лимита для контрактной службы в армии

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» об отмене возрастного предела для военной службы по контракту. Федеральный закон подписан 28 мая и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предельным возрастом при подписании военного контракта для россиян было 40 лет, для иностранцев – 30 лет. Теперь закон устанавливает только нижнюю возрастную границу.

«Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане (иностранные граждане) в возрасте с 18 лет», – говорится в документе.

Напомним, Госдума 25 мая приняла закон об отмене верхнего возрастного предела для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы. Депутаты одобрили инициативу разрешить гражданам подписывать армейские контракты до окончания трудоспособного возраста.

Москва, Наталья Рязанова

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