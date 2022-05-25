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Среда, 25 мая 2022, 14:10 мск

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Госдума отменила возрастной лимит для контрактной службы в армии

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые предполагают отмену верхнего возрастного предела для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы. Согласно документу, теперь это доступно для россиян старше сорока лет и иностранцев старше тридцати.

Согласно действующему законодательству, первый контракт вправе заключать граждане РФ от 18 до 40 лет и иностранцы от 18 до 30 лет. Теперь это ограничение будет снято: пойти служить в армии по контракту смогут и те, кто старше, – до окончания трудоспособного возраста, пояснила пресс-служба Госдумы.

«Принятие данного законопроекта позволит привлекать на военную службу специалистов востребованных специальностей», – пояснил один из авторов документа, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Как отмечается в пояснительной записке, для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам.

В документе также сказано, что реализация таких подходов будет способствовать привлечению на военную службу специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским (медицинского обеспечения, инженерных подразделений, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.).

Сегодня же Совет Федерации утвердил этот закон. Теперь документ должен поступить на подпись главе государства.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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