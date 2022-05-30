Россияне подали иск на 280 млн рублей за закрытие доступа к PlayStation Store

Российские пользователи Sony PlayStation через суд потребовали вернуть доступ к магазину игр и обновлений, а также выплатить моральный вред в 280 млн рублей. Иск находится в Хорошевском районном суде Москвы.

Иск зарегистрирован 25 мая. Ответчиками по нему стали европейское подразделение компании Sony Interactive Entertainment Europe Limited и московский офис Sony. Истцы указали, что приостановление работы Sony в России на фоне военной спецоперации в Донбассе нарушает собственные правила компании, пишут «Ведомости», ознакомившись с иском.

В итоге каждый истец рассчитывает на 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Поскольку купленные за 119 тыс. рублей Sony PlayStation 5 не имеют всех функций, которые обещала компания.

Напомним, в начале марта Sony и Nintendo объявили о приостановке поставок игровых консолей в Россию. Ограничения также коснулись работы магазина PS Store, с помощью которого покупаются и обновляются игры для консолей.

Москва, Наталья Рязанова

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