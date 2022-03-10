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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 10 марта 2022, 09:38 мск

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Sony и Nintendo приостановили поставки игровых консолей в Россию

Два из самых крупных игроков на рынке видеоигр японские Sony и Nintendo объявили о приостановке поставок игровых консолей в Россию. Компании приняли такое решение в связи с ситуацией на Украине.

«Sony Interactive Entertainment (SIE) присоединяется к мировому сообществу в своем призыве к миру в Украине», – написал в Twitter производитель PlayStation. В Sony добавили, что приостановили все поставки игр и консолей, запуск Gran Turismo 7 и работу PlayStation Store в России.

Nintendo также приостанавливает поставки в Россию «на время», сообщает AFP со ссылкой на представителя компании. Он пояснил, что это решение вызвано двумя причинами: тем фактом, что интернет-магазин компании недоступен в России с 4 марта из-за приостановки операций в рублях поставщиком платежных услуг, и «логистическими сбоями».

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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