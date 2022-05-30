Минобороны усилило группировку в Курской области после украинских обстрелов

Дополнительные войска направлены в приграничные районы Курской области для обеспечения безопасности после обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт на оперативном совещании областной администрации в понедельник, 30 мая.

По его словам, Минобороны «с учетом складывающейся обстановки в приграничных районах» направило в Курскую область «большое количество личного состава». Как отметил губернатор, в регион «уже прибыло и пребывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок», передает «Интерфакс».

Старовойт добавил, что минувшие сутки на территории области прошли спокойно. Жители приграничных районов «слышат взрывы – это работает наша армия на сопредельной территории», – уточнил он.

Приграничные села Курской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Накануне Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с обстрелом со стороны Украины населенного пункта Горналь в Курской области. Подробности атаки не уточняются. Власти Курской области не сообщали об обстреле.

Ранее в ФСБ заявили, что российские пограничники на границе с Украиной усилены резервами, бронетехникой и групповым оружием для предотвращения вооруженных провокаций.

Курск, Наталья Петрова

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