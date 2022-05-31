В Ростовской области приняли 15,5 тыс. беженцев за сутки

Более 15,5 тыс. эвакуированных жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за минувшие сутки. Общее число эвакуированных граждан, приехавших в Россию, превысило полтора миллиона человек.

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 15,5 тыс. граждан», – сообщили в Погрануправлении ФСБ РФ по региону.

Всего в Россию эвакуированы более 1,55 млн человек с территории Украины и республик Донбасса, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Большинство прибывших – жители Донецкой и Луганской народных республик. Среди беженцев более 254 тыс. детей.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала военной спецоперации с территории Украины в соседние страны уехали более 6,7 млн человек.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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