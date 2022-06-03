Число безработных россиян выросло на 11 тыс. за неделю

Число зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилось на 11,5 тыс. человек, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

«Численность зарегистрированных безработных граждан с 23 по 30 мая увеличилась на 11,5 тыс. человек – до 686,4 тыс. На 2,7 тыс. возросло количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, – с 127,5 тыс. до 130,2 тыс. человек», – приводит слова Голиковой пресс-служба правительства РФ.

Параллельно растет число вакансий, и россиянам доступно более 2,25 млн предложений на портале «Работа России». Вице-премьер отметила, что число вакансий более чем втрое превышает количество безработных россиян.

Ранее Банк России допустил рост безработицы в стране в ближайшие месяцы на фоне усиления антироссийских санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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