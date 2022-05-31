ЦБ предрек рост безработицы в России в ближайшие месяцы

Банк России сообщил о снижении реальных денежных доходов населения в первом квартале 2022 года на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне санкционного давления стран Запада. Кроме того, ЦБ счел вероятным рост безработицы в стране в ближайшие месяцы. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности, опубликованном 31 мая Банком России. Из-за экономического спада спрос со стороны населения России может упасть ниже уровня досанкционного потребления, отмечается в документе.

Центробанк указывает, что в наибольшей степени западными санкциями затронуты нефтегазовая и металлургическая отрасли, авиаперевозки, коммерческая недвижимость и автопроизводители. Процесс поиска предприятиями новых поставщиков и покупателей, который зачастую может продолжаться длительный период, а также переход на расчеты в нацвалюте сказываются «на прибыльности компаний и в конечном итоге на доходах граждан», – говорится в обзоре.

Снижение доходов населения ударит по розничной торговле. По данным Росстата, оборот розничной торговли малых предприятий в первом квартале текущего года вырос на 12,5% относительно аналогичного периода прошлого года. «Тем не менее, поскольку уже в первом квартале 2022 г. началось снижение реальных денежных доходов населения, а в ближайшие месяцы может повыситься уровень безработицы, то представители МСП ожидают снижения спроса со стороны населения ниже уровня досанкционного потребления вследствие спада экономики», – отмечает ЦБ.

Ранее сообщалось, что число официально зарегистрированных безработных в России в течение первого квартала 2022 года увеличилось до 1,1 млн человек, в том числе 0,6 млн человек получают пособие. Такие данные в конце апреля привела Федерация независимых профсоюзов России на основе сведений Минтруда РФ и служб занятости. Как тогда отмечалось, текущий уровень безработицы увеличился до 4,4% (в январе-феврале – 4,1%).

Минэкономразвития России ожидает, что безработица в России по итогам текущего года вырастет с 4,8% в 2021 году до 6,7%. В ведомстве прогнозируют, что показатель вернется к прошлогодним значениям только в 2025 году.

Москва, Наталья Петрова

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