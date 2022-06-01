Названы специалисты с высоким риском лишиться работы в ближайшие полгода

В ближайшие полгода наибольшему риску сокращения будут подвержены специалисты по кадрам (HR), менеджеры по продажам, дизайнеры и административно-хозяйственные работники. При этом останутся востребованными сотрудники производственного блока, IT-специалисты, маркетологи и специалисты по логистике. Об этом говорится в совместном исследовании Национального Рейтингового Агентства (НРА) и Аналитического центра НАФИ.

Большинство компаний в условиях западных санкций уже приняли ряд мер в отношении персонала, но в ближайшие полгода процессы оптимизации штата продолжатся – бизнес планирует как сокращать, так и нанимать сотрудников, сообщает НАФИ.

Так, наибольшему риску сокращения в ближайшие шесть месяцев подвержены менеджеры по продажам – 17% руководителей компаний в ходе опроса заявили о планах снизить число сотрудников соответствующего департамента. Еще 15% компаний собираются сократить численность секретарей, курьеров и других административно-хозяйственных сотрудников. 13% представителей бизнеса заявили о планах снизить число дизайнеров и HR-специалистов.

Наиболее стабильной ситуацию с кадрами исследователи сочли в финансовой сфере – 68% работодателей не планируют сокращать или набирать работающий в ней персонал и бухгалтеров. Еще 65% и 61% компаний не планируют менять численность сотрудников административно-хозяйственного отдела и юридической службы соответственно.

При этом бизнес ожидает рост спроса на рабочих, инженеров и технологов – 18% опрошенных планируют открывать вакансии на эти должности. 16% компаний собираются открывать новые ставки для маркетологов, продуктологов и аналитиков. Еще 14% работодателей готовы расширить штат IT-специалистов, а 12% компаний планируют набирать специалистов по логистике.

Комментируя сложившуюся кадровую ситуацию в организациях, гендиректор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева заявила, что не ожидает масштабных сокращений в ближайшее время. После начавшегося санкционного давления на Россию из-за спецоперации на Украине бизнес в начале марта стал перестраивать процессы и оптимизировать издержки, а в мае вышел на «плато», отметила эксперт.

«В то же время новые вызовы и риски, которые несет изменившаяся социально-экономическая конъюнктура, повышают спрос на специалистов в сфере логистики и ИТ», – указала она. Без привлечения высококвалифицированных специалистов российскому бизнесу невозможно решить задачи по защите данных, обеспечению бесперебойности бизнес-процессов и выстраиванию новых логистических цепочек связей с поставщиками и подрядчиками, резюмировала Имаева.

Москва, Наталья Петрова

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