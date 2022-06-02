«Видим, что риски есть»: Решетников допустил рост безработицы в России

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о рисках повышения уровня безработицы в стране на фоне переживаемого отечественной экономикой кризиса спроса.

«Ситуация на рынке труда пока стабильна. Мы достигли исторического минимума практически по безработице – 4%. Но эта ситуация не должна обманывать», – сказал глава Минэкономразвития на брифинге (здесь и далее цитаты по сайту правительства РФ).

«Если у нас затянется кризис спроса, предприятия вынуждены будут… Сейчас они просто терпят убытки в ожидании перенастройки, в ожидании восстановления спроса, но рано или поздно это может привести к сокращению занятости. По опережающим индикаторам видим, что риски здесь есть», – сообщил Решетников.

По его словам, кабмин внимательно за этим следит. «Поэтому нам, конечно, очень важно, чтобы этот спрос, потребительское кредитование, ипотечное, кредитование предприятий восстановились», – подчеркнул министр. Что касается бюджетных расходов, «здесь мы делаем максимум, чтобы максимально деньги пошли в экономику и экономика перезапустилась», – добавил он.

Решетников напомнил о внеплановом снижение ключевой ставки на прошлой неделе. «Рассчитываем, что эта тенденция продолжится – Банк России сигналы дал. Только с перезапуском кредитования, рыночного кредитования на сегодняшний момент мы сможем помочь экономике адаптироваться к структурному сдвигу, который начался», – заключил он.

По оценке Росстата, безработица в России в апреле 2022 года снизилась до 4% – это новый исторический минимум с 1991 года. В январе этого года безработица в стране повысилась до 4,4%. В последующие два месяца показатель сохранялся на уровне 4,1%.

Ранее ЦБ в обзоре финансовой стабильности не исключил, что уровень безработицы в России повысится в ближайшие месяцы.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»