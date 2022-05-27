Дефляционная спираль: Решетников заявил о кризисе спроса в России

Российская экономика переживает кризис спроса, когда предприятия и потребители недостаточно тратят деньги. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников сегодня на брифинге. При этом, по его словам, есть опасения ухода в дефляционную спираль на фоне переукрепившегося рубля, который необходимо ослабить.

«В настоящий момент у нас в экономике развивается то, что экономисты называют кризисом спроса – когда предприятия, потребители, население недостаточно тратят денег в экономике», – цитирует слова министра официальный сайт правительства РФ.

Решетников пояснил, что уровень расходов сократился почти на 20%. «У нас есть еженедельные данные оборотов контрольно-кассовой техники: в среднем они в последнее время находятся на уровне 10% ниже так называемой эталонной недели. Мы за неё взяли неделю с 13 по 19 февраля. И смотрим, насколько сейчас экономическая активность, траты в экономике ниже. Контрольно-кассовая техника – это как раз траты населения. Они ниже на 10% с учётом того, что с того момента мы ещё получили 11% инфляции, накопленной с начала года. Мы понимаем, что, соответственно, уровень расходов, условно, в реальном выражении – минус 20%. Это много», – уточнил он.

При этом министр пояснил, что такая ситуация стала возможна из-за высоких процентных ставок в экономике и наблюдавшегося ажиотажа, когда население закупало товары впрок. «Плюс к этому – сокращение кредитования, особенно потребительского кредитования. Дополнительно – проблемы у предприятий», – сказал он.

Вместе с тем Решетников отметил, что в дополнение к этому появились опасения, что Россия может сорваться в дефляционную спираль, «когда у нас сокращение денег в экономике приводит к сокращению в производстве, снижению цен и так далее».

«Почему-то считается, что укрепление рубля – это хорошо, ослабление плохо. На самом деле плохо и то и то. Рубль должен быть в каких-то разумных границах. Потому что слишком слабый рубль – это значит теряют потребители, товары становятся дороже, дополнительный импульс инфляции и так далее. Слишком сильный рубль долгое время – это значит производство становится неконкурентоспособным, внутреннее производство проигрывает импорту. Экспорт становится на внешних рынках неконкурентоспособным и так далее. Поэтому нам нужен разумный баланс. Поэтому очень важно решение, которое принято Центральным банком вчера, по снижению ключевой ставки сразу на 3 процентных пункта – до 11%. Это действительно важно. Это, с одной стороны, как мы видим, уже немного подстегнуло, во-первых, рубль – он чуть-чуть вырос», – пояснил министр.

«Мы рассчитываем, что это подстегнёт кредитование. При этом уровень реальных процентных ставок всё равно остаётся высоким. Мы понимаем, что в конце апреля, когда Центральный банк снижал ставку до 14%, инфляция была 11, то есть реальная ставка была – плюс три. Сейчас снизили до 11, но реальная инфляция – ноль, условно – минус один. То есть в реальном выражении у нас 12%. Значит, есть большой потенциал дальнейшего снижения. И очень хорошо, что Центральный банк, помимо того, что снизил ставку, дал ещё мощный сигнал экономике о том, что и дальше будет рассматривать возможность снижения ставки. Это значит, что к этому вопросу вернутся, и вернутся уже в начале июня», – отметил Решетников.

Москва, Светлана Антонова

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