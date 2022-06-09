Росздравнадзор: объем поддельных лекарств сократился в 4 раза

Количество фальсификата и недоброкачественных лекарств в России сократилось в четыре раза, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Такого результата удалось добиться за пять последних лет.

На ситуацию заметно повлияло введение маркировки, отметила чиновница. Любой пациент может по QR-коду проследить путь препарата, включая дату производства и место продажи.

«Я думаю, при таких возможностях аптека побоится связываться с фальсификатами. К примеру, в 2021 году из общего количества проверенных препаратов было забраковано менее 0,12%», – сказала Самойлова в интервью «Известиям».

Система маркировки помогла раскрыть преступную схему, когда выписанные конкретным пациентам препараты перепродавались.

«Здесь речь уже идет не о фальсификате, а о банальном воровстве. Лекарства выписали в медучреждениях конкретным пациентам, но не дошли до них, а поступили в повторную продажу», – пояснила глава Росздравнадзора.

Напомним, Генпрокуратура России проследила путь лекарств в аптеки, чтобы найти причину большой наценки. Оказалось, цены на препараты повышались из-за необъяснимой жадности «коммерсантов от медицины».

Москва, Наталья Рязанова

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