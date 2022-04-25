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Понедельник, 25 апреля 2022, 17:10 мск

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Генпрокурор РФ обвинил «коммерсантов от медицины» в жадности

Фото: пресс-служба Кремля

Цены на лекарства в России повышались из-за жадности «коммерсантов от медицины». Об этом заявил Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая сегодня на расширенном заседании коллегии ведомства при участии главы государства Владимира Путина.

«Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины», – цитирует заявление Краснова РБК.

При этом генпрокурор потребовал от подчиненных продолжать мониторинг цен на лекарственные препараты и медицинские изделия, а также довести надзорные мероприятия «до логического завершения». «Тот, кто нарушил закон, должен за это ответить», – подчеркнул Краснов.

Генпрокурор также заявил о необходимости на системной основе проверять все цепочки ценообразования, а также «обоснованность установления торговых наценок на товары первой необходимости и продукты питания». «Жестко пресекайте попытки откровенных спекуляций в период нестабильности на рынке», – поручил он, обращаясь к сотрудникам надзорного ведомства.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен

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