Правительство выделило 1,4 млрд рублей на поддержку многодетных семей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительные 1,4 млрд рулей на ежемесячные выплаты многодетным семьям. Деньги уйдут в девять регионов, обновивших списки получателей выплат.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах. По всей России такие выплаты получают более полумиллиона семей», – сообщила пресс-служба российского правительства.

Деньги поступят в Забайкальский, Красноярский и Ставропольский края, республики Алтай, Бурятию, Хакасию, Кабардино-Балкарию, Новосибирскую область и Чукотский АО.

Выплаты получают семьи, в которых есть третий или последующий ребенок в возрасте до трех лет. Сумма равна детскому прожиточному минимуму в регионе. Его среднее значение по стране – около 13 тыс. рублей.

Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин поручил воссоздать почетное звание «Мать-героиня» и ввести за него единовременную выплату в миллион рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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