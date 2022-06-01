Путин распорядился воссоздать звание «Мать-героиня» и расширить выплаты многодетным семьям

В России будет серьезно обновлена система вознаграждения многодетных семей и воссоздано почетное звание «Мать-героиня». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«В целом условились серьёзно обновить и расширить положения Указа Президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей, в том числе вернуть – хочу это подчеркнуть особо – вернуть, как это было ещё в советские времена, почётное звание «Мать-героиня», – отметил глава государства.

При этом Путин пояснил, что единовременная выплата мамам за это звание составит 1 млн рублей. По его словам, появятся и другие меры социальной поддержки. «При вручении медали ордена «Родительская слава» у нас ранее не была предусмотрена денежная выплата… Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена «Родительская слава» вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей», – уточнил президент.

Москва, Мария Соколова

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