В Совфеде высказались насчет дополнительного призыва в армию из-за спецоперации

Глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что дополнительного призыва в армию в связи с проведением спецоперации на Украине не потребуется.

Сенатор отметил, что добровольцев, участвующих в специальной операции, достаточно, и дополнительного призыва в ВС РФ не будет. «Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда», – полагает Бондарев (цитата по РИА «Новости»).

Сенатор также заявил, что цели военной операции на Украине будут обязательно достигнуты, назвав это «вопросом времени».

По его словам, украинские военные прикрываются живым щитом из мирных жителей и «не дают нашим войскам идти семимильными шагами». В связи с этим российской армии и Росгвардии «приходится работать избирательно», добавил политик.

Ранее в Кремле неоднократно отрицали возможность всеобщей мобилизации в стране. Министр обороны Великобритании Бен Уолл и ряд западных СМИ сообщали, что ее мог объявить президент РФ Владимир Путин на параде в День Победы 9 мая, но этого не произошло. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал чушью подобные слухи.

Москва, Наталья Петрова

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