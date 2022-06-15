Россия может производить 80% жизненно важных лекарств

Российские производители способны выдавать на рынок 80% ассортимента из перечня жизненно важных лекарств, заверил первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко. Фарминдустрия прошла хорошую подготовку за время пандемии.

«Отечественная промышленность способна производить практически весь ассортимент из перечня жизненно важных лекарств. Порядка 80% с различной степенью локализации из 809 препаратов мы имеем возможность производить на территории нашей страны», – сказал первый замминистра на форуме «Лекарственная безопасность» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Трансляция велась на сайте форума.

Борьба с коронавирусом подготовила отечественную фарминдустрию к сложным условиям. Россия научилась быстро принимать решения и приводить их в жизнь, добавил Фисенко. В связи с этим цена стала одним из преимуществ отечественных препаратов перед зарубежными.

Как сообщал «Новый День», серьезная работа проведена и в части предотвращения подделки лекарств. Количество фальсификата и недоброкачественных лекарств в России сократилось в четыре раза за пять лет.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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