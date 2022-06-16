Граждан Украины, ДНР и ЛНР могут начать выдворять из России в августе, если они не оформят документы

Граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут обязать покинуть Россию после 17 августа, если они не оформят разрешительные документы на проживание и ведение трудовой деятельности на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД. Эта мера также коснется граждан Китая, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Абхазии и Южной Осетии.

В МВД России напомнили, что в стране продолжают действовать временные меры, которые, согласно указу президента РФ, разрешают в течение 90 суток с даты снятия введенных Россией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством не ставить на учет прибывающих иностранцев. Однако 20 мая распоряжением правительства РФ ограничения сняты в отношении граждан Абхазии, Белоруссии, ДНР, ЛНР, Казахстана, Китая, Монголии, Украины и Южной Осетии.

«Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года», – пояснили в пресс-центре.

В МВД также уточнили, что граждане Украины, ДНР и ЛНР смогут подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство по документам, удостоверяющим личность, с истекшим сроком действия.

Надо отметить, что в Россию прибыло уже более 1,8 млн беженцев из ДНР, ЛНР и с территории Украины.

Москва, Наталья Петрова

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