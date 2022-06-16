МВД: граждане Украины, ДНР и ЛНР могут остаться в России без разрешительных документов

Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут остаться в России без разрешительных документов и после 17 августа, высылка им не грозит. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Таким образом, она опровергла ранее распространенное в СМИ со ссылкой на пресс-центр МВД сообщение о том, что граждан Украины, ДНР и ЛНР могут обязать покинуть Россию после 17 августа, если они не оформят разрешительные документы на проживание и ведение трудовой деятельности на территории РФ. Как отметила Волк, опубликованная МВД информация была неверно истолкована СМИ.

«Разъясняем, что, несмотря на снятие в отношении Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики временных ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств вправе после 17 августа 2022 года оставаться на территории Российской Федерации даже без разрешительных документов», – заявила официальный представитель МВД.

По ее словам, граждан республик Донбасса и Украины без разрешительных документов не будут привлекать к административной ответственности за нарушение режима пребывания и осуществления трудовой деятельности в России, а также высылать за пределы РФ.

«Гражданам названных государств, в том числе не имеющим документов, удостоверяющих личность, или документов с истекшим сроком действия, рекомендуется обращаться в территориальные органы МВД России для продления срока временного пребывания на территории Российской Федерации, получения статуса беженца или временного убежища на территории Российской Федерации, оформления разрешительных документов для проживания в России либо приобретения гражданства Российской Федерации», – добавила Волк.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»