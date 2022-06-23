Минтруд предложил индексировать пенсии на 6,8% в ближайшие три года

Индексация пенсий в следующие три года коснется только неработающих пенсионеров, а прибавка в 2023 году составит 6,8%. Такие параметры предложил Минтруд и заложил ПФР в проект своего бюджета, пишет РБК со ссылкой на документ.

Схема индексации выглядит так: с 1 января 2023 года пенсии увеличат на 6,8%, и средний размер составит 22 174 рубля. С 1 января 2024 года прибавят еще 6,1%, до 23 390 рублей. В 2025 году индексацию проведут дважды: на 4% с 1 февраля и на 3,6% с 1 апреля.

Законом о бюджете ПФР на 2022-2024 годы увеличение пенсий предполагалось только на 5,6% в 2023 году и на 5,5% в 2024-м. Однако индексация не должна быть ниже уровня инфляции предыдущего года. Согласно проекту, ежегодный федеральный трансферт в бюджет ПФР вырастет и составит 5 трлн рублей.

По прогнозу Минтруда, в ближайшие три года число получателей пенсий по старости уменьшится на полмиллиона человек: с 38,23 млн в 2023 году до 37,73 млн в 2025 году. В министерстве напомнили, что число пенсионеров сокращается с 2019 года в связи с увеличением пенсионного возраста.

В конце мая глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 10% с 1 июня 2022 года. Из бюджета на эти цели выделят 472,4 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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