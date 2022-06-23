Минтруд рассказал о новогодних каникулах в 2023 году

Россияне на Новый год будут отдыхать с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, рассказали в пресс-службе Минтруда РФ. Совпадающие с выходными днями праздники перенесут на май.

«Новогодние праздники продлятся девять дней. В 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим. Выходные 1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно», – говорится в сообщении.

Выходные дни на День защитника Отечества продлятся четыре дня, с 23 по 26 февраля. В мае россияне будут отдыхать 1, 8 и 9 числа.

Как сообщал «Новый День», каждый четвертый россиянин любит Новый год, но негативно относятся к этому празднику 6%, а еще 3% – ненавидят.

Москва, Наталья Рязанова

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