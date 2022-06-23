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Четверг, 23 июня 2022, 15:48 мск

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Российские секс-шопы испытывают трудности с доставкой товаров из-за санкций

Российские магазины интимной продукции столкнулись со сложностями из-за санкций Запада. Увеличились затраты на логистику и время доставки. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал представитель отрасли.

По его словам, некоторые европейские поставщики получили указание сверху не экспортировать товар в Россию. Поэтому меняются цепочки доставки интимной продукции.

«Но курс валюты радует, и это немного помогает бизнесу, и компенсирует рост затрат логистики. Мы цены подняли чуть-чуть, также у нас были хорошие запасы товара на Новый год и весну, это дало нам возможность пережить самые тяжелые два месяца – апрель и май», – рассказал собеседник.

Кроме того, США полностью приостановили поставки, велик риск, что американские товары при заказе попросту не придут в РФ. Также затягиваются сроки доставки партий из Китая.

Впрочем, секс-товары российского производства по качеству не уступают импортным, а стоимость их значительно ниже, отметил эксперт. Таким образом, в ближайшее время большую часть ассортимента интим-магазины начнут замещать отечественной продукцией.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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