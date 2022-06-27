Около полумиллиона россиян стали потенциальными банкротами

Число потенциальных банкротов среди россиян выросло до 447 тыс. человек, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Аналитики подсчитали россиян с просроченными на 90 дней платежами по кредитам на сумму более 500 тыс. рублей. Порядка 4,5% от числа заемщиков могут претендовать на банкротство по упрощенной процедуре, около 1% – по стандартной процедуре.

«Количество потенциальных банкротов физлиц по итогам апреля 2022 года выросло до 447 тыс. человек по обычной процедуре и 2,342 млн человек по упрощенной процедуре. Число как потенциальных, так и реальных банкротов будет увеличиваться темпами, схожими с ростом числа дефолтных кредитов», – цитирует исследование агентство «Прайм».

Самая высокая доля потенциальных банкротов в Москве (55,2 тыс. человек) и области (42,5 тыс.), Санкт-Петербурге (22,7 тыс.), Краснодарском крае (20,2 тыс.), Свердловской области (14,8 тыс.). Меньше всего потенциальных банкротов проживает в Костромской области (949 человек), Крыму (846 человек) и Дагестане (766 человек).

Как сообщал «Новый День», на начало апреля 537 тыс. россиян признаны несостоятельными в результате судебных и внесудебных процедур. За первый квартал 2022 года суды признали банкротами на 33,6% больше россиян, чем за тот же период 2021 года.

Москва, Наталья Рязанова

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