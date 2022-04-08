Число россиян-банкротов превысило полмиллиона

Более полумиллиона россиян признаны несостоятельными в результате судебных и внесудебных процедур, следует из данных «Федресурса» (Единого федерального реестра сведений о банкротстве). Только за первый квартал 2022 года суды признали банкротами на 33,6% больше россиян, чем за тот же период 2021 года.

На 1 апреля в России признаны несостоятельными 537 тыс. человек. Судебную процедуру прошли 529 303 физлиц, включая индивидуальных предпринимателей, внесудебную – 7 757 граждан. За первый квартал 2022 года банкротами объявлены 54190 граждан, и 94,9% – по собственной инициативе.

Аналитики отмечают, что темпы роста числа банкротств замедлились. Увеличение банкротств в первом квартале 2022 к тому же периоду 2021 года составило 33,6%, а прошлогодний рост к 2020-му составил 81,4%.

Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов связал снижение темпа роста банкротств со стабилизацией экономической ситуации после кризиса в ковидный 2020 год, пишет «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», по итогам 2021 года темпы увеличения банкротств замедлились: число судебных процедур выросло на 62% по сравнению с 2020 годом, но годом ранее рост составлял 72,6%. Объем долгов по всем открытым делам достиг 2,26 млрд рублей.

В России с 1 апреля введен мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов. Новые правила также коснутся граждан и ИП, чтобы дать бизнесу шанс справиться с трудностями на фоне антироссийских санкций.

Москва, Наталья Рязанова

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