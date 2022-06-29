В Госдуме предложили наказывать коллекторов за угрозы и насилие

В Госдуму внесен законопроект о введении уголовной ответственности за угрозы и насилие со стороны коллекторов. Максимальное наказание предполагает до 10 лет колонии.

Документ внесен в базу данных Госдумы.

Авторами инициативы стали депутаты вместе с главой думского комитета безопасности Василием Пискаревым. Они посчитали, что существующие нормы неэффективны и их недостаточно для защиты интересов граждан. Ведь ответственность наступает только за последствия действий коллекторов, а для граждан эти последствия иногда необратимы.

Депутаты предложили ужесточить наказание не только за угрозы насилия и побои, но и за угрозы и порчу имущества должника, распространение заведомо ложных сведений о гражданах. Санкции планируется приравнять к уже прописанным в Уголовном кодексе за деяния, с составом которых можно соотнести действия коллекторов.

«С учетом повышенной общественной опасности деяния, совершенного организованной группой, проект федерального закона устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Вводимые меры ответственности являются адекватными тому вреду, который может быть причинен в результате совершения рассматриваемого преступления», – говорится в пояснительной записке.

В конце 2021 года Федеральная служба судебных приставов опубликовала рекомендации для взыскателей долгов. Так, коллекторы не должны злоупотреблять звонками с помощью роботов, сообщать должникам ложные сведения, а молчание в трубку может приравниваться к психологическому давлению.

Москва, Наталья Рязанова

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