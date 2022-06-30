Более 2,2 млн беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию

Число прибывших в Россию жителей донбасских республик и Украины превысило 2,2 млн человек. Сумма выплат вынужденным переселенцам достигла четырех миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По последним данным, в Россию прибыли свыше 2,2 млн беженцев, включая почти 350 тыс. детей. Больше половины из них – граждане ДНР и ЛНР», – рассказал собеседник.

Прибывшим с Украины и из Донбасса выплачивается единовременная материальная помощь – 10 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила 4,049 млрд рублей. Более 1,5 млрд рублей выделено на аналогичные выплаты для граждан, оставшихся на территории Украины. Там матпомощь получили почти 159 тыс. человек.

Как сообщал «Новый День», в Нидерландах местные жители массово просят власти забрать «гостей» из Украины. Причиной зачастую становятся разногласия между беженцами и принимающими семьями.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»