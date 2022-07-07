Россиянки старше 40 лет родили рекордное число детей

Россиянки старше 40 лет в 2021 году установили рекорд по рождению детей за 30 лет наблюдений. Минтруд связал это с принятыми властями мерами поддержки рождаемости, а эксперты – с общемировым трендом.

В 2021 году зарегистрировано 56,86 тыс. «поздних» рождений, что стало пиковым значением с 1990 года. Чаще всего для россиянок 40 лет и старше это были вторые или третьи роды. Средний возраст рождения первенца в России увеличился до 26 лет. А самыми активными в деторождении оказались 31-летние женщины, ставшие в 2021 году мамами 88,4 тыс. детей, пишет РБК со ссылкой на данные Минтруда РФ.

C 2007 года россиянки старше 40 лет рожали ежегодно на 8% чаще. В 2021-м число «поздних» рождений выросло в 3,6 раза по сравнению с 2007 годом.

В Минтруде отметили, что тренд на рождение двух и более детей сложился благодаря мерам поддержки семьи. Также число россиянок в возрасте 40-49 лет становится все больше.

На кафедре народонаселения экономического факультета МГУ напомнили, что женщины во всем мире откладывают рождение первенца. Поэтому растет возраст матери при рождении следующих детей. Этому тренду способствует увеличение продолжительности жизни, развитие репродуктивных технологий, желание построить карьеру до появления детей.

Как сообщал «Новый День», средний возраст материнства в России за последнее десятилетие увеличился до 29 лет. Тренд пришел в страну с Запада и во многом снижает количество рождений.

Москва, Наталья Рязанова

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