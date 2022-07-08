Более половины россиян подрабатывали в отпуске

Каждый второй (52%) опрошенный россиянин брал подработку на время отпуска. Желающие получить дополнительный доход во время отдыха есть во всех возрастных группах, следует из данных опроса «Авито Работа» и GigAnt.

Порядка 46% респондентов допускают подработку в ближайшие полгода, 52% уже брали подработку во время отпуска. Этим летом 12% намерены совместить отдых с работой, еще 11% во время отпуска займутся учебой и саморазвитием, приводят данные «Известия».

Россияне чаще всего выбирают подработку в сфере ремонта и строительства (28%), торговли (28%), IT и digital (22%), доставки (18%), красоты и здоровья (15%). При этом, в digital-сферу опрошенные включили SMM, дизайн и копирайтинг.

Как сообщал «Новый День», 69% опрошенных жителей Свердловской области считают себя трудоголиками. 61% трудятся больше 8 часов в день, 60% работают в выходные или склонны к перфекционизму в работе, 56% никогда не отключаются от рабочих чатов и почты.

Москва, Наталья Рязанова

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