ВС РФ признал право граждан на компенсацию за гибель питомца

Верховный суд РФ подтвердил, что гибель питомца может причинять гражданину не только имущественный вре6д, но и моральные страдания. Эксперты назвали решение шагом к зоогуманизму в действующем законодательстве.

Судьи рассмотрели дело Юлии Антиповой, чья собака погибла в результате наезда водителя, позже признанного виновным в ДТП. Женщина потребовала компенсировать ей моральные страдания, и ВС РФ встал на ее сторону.

«Гибель животных может причинять их владельцу не только имущественный вред, но и нравственные страдания, в частности, в силу эмоциональной привязанности, психологической зависимости, потребности в общении», – говорится в определении Верховного суда № 15-КГ22-1-К1.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов отметил, что российские суды ориентируются на существующую судебную практику. Поэтому считает данное решение ВС РФ необходимым для рассмотрения подобных споров.

Как сообщал «Новый День», Минтранс РФ отказалось пересматривать правила провоза животных в салоне самолета. Министерство просили оценить возможность увеличение допустимого веса путешествующего с гражданином питомца.

Москва, Наталья Рязанова

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