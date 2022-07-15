Москва возглавила рейтинг миллионников по «индексу шаурмы»

Москва стала лидером по «рейтингу шаурмы» среди российских городов-миллионников, следует из данных сервиса 2ГИС. В шаурма в столице оказалась самой дорогой по стране, но москвичи все равно могут купить больше этого продукта, чем другие россияне.

Средняя стоимость шаурмы в Москве составляет 298 рублей. Меньше всего за жареное на гриле мясо в лаваше придется заплатить в Омске – 189 рублей. При этом, самую вкусную шаурму готовят в Самаре: сервис зафиксировал максимальную среднюю оценку заведений с шаурмой – 3,8 балла из 5 возможных.

Эксперты компании подсчитали, сколько шаурмы можно купить на среднюю зарплату в крупных городах России. На первом месте оказалась столица, там средней зарплаты в 121 тыс. рублей хватит на 406 порций шаурмы.

На второе место вышел Красноярск, жители которого могут купить 319 порций по 210 рублей, на третье – Санкт-Петербург с 302 порциями по 269 рублей. В пятерке лидеров также Екатеринбург (257 порций по 199 рублей) и Челябинск (233 порции по 200 рублей), приводит данные РИА Новости.

Как сообщал «Новый День», с уходом западных компаний фастфуда продажи шаурмы взлетели до небес. В 2ГИС подтвердили, что Шаурма – одна из самых популярных тем в рубрике «Поесть» на картах сервиса.

Москва, Наталья Рязанова

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