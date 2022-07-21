В Госдуме хотят ввести уголовное наказание за ЛГБТ-пропаганду

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина высказалась за введение уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

«Надо ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Недостаточно сегодня только административного наказания, надо возвращать уголовное наказание», – призвала парламентарий. Слова депутата приводит ТАСС.

Останина также заявила, что считает необходимым направлять на лечение людей, вступающих в нетрадиционные отношения. «Мы должны делать все, чтобы поддержать нашу медицину, чтобы дать возможность такого рода людям излечиться от этого страшного недуга», – сказала она.

Надо отметить, что действующее законодательство РФ предусматривает административную ответственность за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Напомним, на прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект о полном запрете на распространение информации, направленной на пропаганду нетрадиционных отношений. Один из авторов документа – Нина Останина. Парламентарий уточнила, что речь идет не только о запрете ЛГБТ-пропаганды. «Вот мы именно так и формулируем. С одной стороны, запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и одновременно запретить отрицание, пропаганду отрицания традиционных семейных ценностей», – сказала она в беседе с изданием «Газета.Ru».

Москва, Наталья Петрова

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