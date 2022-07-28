В Госдуме предложили повысить стипендии до МРОТ

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова попросила правительство повысить студенческие стипендии до уровня МРОТ. Она призвала проиндексировать выплаты учащимся уже в текущем году в связи со скачком инфляции.

«Прошу рассмотреть вопрос индексации стипендий на реальный уровень инфляции 8,6% в 2022 году по аналогии со страховыми пенсиями, а при рассмотрении бюджета на 2023 год поддержать инициативу о внесении изменений в законодательство», – цитируют письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина «Известия».

Лантратова отметила, что индексация запланирована на уровне 4%. С 1 сентября базовая стипендия в ВУЗах составит 1755 рублей, социальная – 2634 рубля. Базовая стипендия для получающих среднее профессиональное образование вырастет до 638 рублей, социальная – до 958 рублей. При этом, размер потребительской корзины для взрослых составляет 10 800 рублей, прожиточного минимума – 15 172 рубля, что значительно выше стипендий.

Депутат отметила, что не у всех студентов есть родительская поддержка. Тогда им приходится подрабатывать, что плохо сказывается на качестве учебы.

По данным Федеральной службы госстатистики, реальные начисленные зарплаты в апреле 2022 года сократились на 7,2% в годовом выражении. Снижение произошло на фоне западных санкций и разгона инфляции и стало рекордным с декабря 2015 года.

Москва, Наталья Рязанова

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