Москвичей предупредили о повторении аномальной волны зноя 2010 года

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал повторение в Москве аномально жаркой погоды 2010 года в ближайшее десятилетие.

По словам специалиста, подобные волны жары будут наблюдаться все чаще и чаще. В ближайшие 10 лет «повторение 2010 года не обойдет и столицу нашей страны», – заявил он на пресс-конференции (цитата по РИА «Новости»).

Шувалов при этом отдал должное британским метеорологам, предсказавшим аномальный зной в достаточно короткие сроки – за 4-5 дней до прихода жары. Он отметил, что синоптики «крайне редко рискуют давать в прогнозах значения, которые превышают рекордные значения». Однако в Британии «они рискнули и впервые за очень долгий период выдали красный уровень опасности, когда это напрямую грозит жизни», – отметил метеоролог.

Ранее эксперты на пресс-конференции в Москве заявили, что из-за изменения климата на протяжении одного-двух поколений летом в российской столице стоит ожидать 40-градусной жары. По их мнению, погодные аномалии уже становятся нормой, а инфраструктура в стране не готова к ним.

Москва, Наталья Петрова

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