«Торнадо, шквалы, ливни»: изменение климата сделает привычными для Москвы погодные аномалии

Климатические изменения происходят слишком быстро и уже на протяжении одного-двух поколений летом в Москве стоит ожидать 40-градусной жары. Такое мнение на пресс-конференции в столице высказали эксперты. По их оценкам, в России инфраструктура не готова к погодным аномалиям, которые уже становятся нормой.

Замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов обратил внимание, что в России климат теплел вдвое быстрее, чем в среднем по миру.

«Львиная часть этого потепления пришлась на последние 50 лет, с начала 70-х до нынешнего времени. Потеплело на территории России на 1,5 градуса и больше. Это очень значимые изменения. Например, если брать лето, то в Москве температура в июне стала примерно такой, как среднемесячная температура в июле 40 лет назад», – пояснил он.

«В дальнейшем изменения будут происходить, насколько можно судить по климатическим моделям, которые оказались в принципе верны, такими же темпами. То есть в последующие 30 лет нам стоит ожидать потепления еще дополнительно на 1,5-2 градуса на территории России. Это очень много, очень заметно и в обозримом будущем у нас уже май по температуре станет приближаться к концу июня», – полагает климатолог.

При этом эксперт отметил, что вместе с потеплением происходит изменение характера погоды с появлением аномальных явлений. «То есть больше блокирующих антициклонов, а летом антициклоны – это чистое небо, много солнечной энергии, разогрев температуры, высыхание почвы, и при приходе холодной воздушной массы возникают такие явления как торнадо, шквалы, сильные ливневые осадки – то, что мы все чаще и чаще наблюдаем все севернее и севернее, уже в московском регионе и севернее. Хотя раньше такая погода была характерна для южных регионов нашей страны», – констатировал Семенов.

Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог Михаил Юлкин со своей стороны отметил, что таких быстрых изменений Земля еще не знала и пока сложно точно сказать, какой будет реакция.

«Климатический фактор работает как падающий метеорит по скорости воздействия. Это внезапно. (Результат) увидим на протяжении жизни одного-двух поколений, а думаю, что быстрее», – считает он.

При этом климатолог полагает, что пока для России катастрофические сценарии последствий изменения климата не рассматриваются.

«Человечество продолжает активно сжигать добываемое топливо, концентрация углекислоты и других парниковых газов растет и это может превратить многие территории на планете Земля в непригодные для жизни. Это пока не касается Москвы, но уже здорово касается Средней Азии, Ближнего Востока… Вот эти самые пресловутые 1,5 градуса повышения температуры, которые как-бы предел, обозначенный в Парижском соглашении, с высокой вероятностью в ближайшие 7-10 лет мы превысим этот рубеж. Это не значит, что так будет отныне и навсегда, но хотя бы один год из ближайших десяти будет демонстрировать повышение температуры на 1,5 градуса. Для Москвы это будет означать температуру около 40 градусов в летний период», – заявил Юлкин.

При этом доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Павел Константинов считает, что нынешнюю ситуацию идеально описывают слова академика Обухова о том, что «климат становится более нервным» и современная инфраструктура «абсолютно не готова» к его изменениям.

«Давайте посмотрим, что произошло в Сочи несколько дней назад, видеорепортажи из вчерашней Москвы. Мы видим, что наша инфраструктура не справляется с опасными погодными и климатическими явлениями даже сейчас. Если будем говорить про опасные климатические явления будущего – те же самые волны жары, экстремальные осадки, не только дождь, это еще и снеговые заносы… Меня поразило, что в год из-за таяния многолетнемерзлых грунтов на одних лишь трубопроводах «Газпрома» насчитывается тысяча разрывов», – отметил он.

По его оценке, мир сейчас находится «на каком-то таком распутье, когда надо что-то менять», в том числе и в «парадигме мышления».

«Наша русская надежда на авось, которая спасала нас в климате, который был характерен для второй половины XX века, не работает уже сейчас. Мы это видим, к сожалению, по жертвам 2010 года – это приблизительно 11 тысяч дополнительных смертей из-за волны жары и ухудшения качества воздуха. Скорей всего, мы узнаем (что-то подобное) о волнах жары прошлого года. Пока информации о том, чего это нам стоило, нет, но она когда-нибудь появится. Поэтому нам нужно конечно перестраивать систему подхода к предупреждению опасных явлений и в общем-то, менять ментальность. Потому что спокойный климат без торнадо, без опасных явлений, он остался, к сожалению, для европейской территории России, для Арктики, скорей всего, в воспоминаниях. Понадобится вдумчивая перестройка», – заключил Константинов.

Москва, Мария Соколова

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