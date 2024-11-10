В Подмосковье во время атаки дронами получила ранения женщина и произошел пожар

В подмосковном Раменском во время массированной атаки беспилотников загорелись 2 дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, местную жительницу госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук. «Состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации. Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.
Сегодня утром в Раменском, Коломне и Домодедово в общей сложности уничтожено 32 беспилотника, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО продолжает работать – будем информировать. Оперативные службы и глава работают на месте», – пояснил со своей стороны губернатор Подмосковья.
Москва, Светлана Антонова
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