В Подмосковье во время атаки дронами получила ранения женщина и произошел пожар

В подмосковном Раменском во время массированной атаки беспилотников загорелись 2 дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, местную жительницу госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук. «Состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации. Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Сегодня утром в Раменском, Коломне и Домодедово в общей сложности уничтожено 32 беспилотника, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО продолжает работать – будем информировать. Оперативные службы и глава работают на месте», – пояснил со своей стороны губернатор Подмосковья.

Москва, Светлана Антонова

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