В Подмосковье сбито 25 беспилотников, летевших в сторону столицы

В Подмосковье сбито в общей сложности 25 беспилотных летательных аппаратов, двигавшихся в сторону российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«При отражении атаки вражеских беспилотников сбито ещё пять штук в городских округах Раменское и Домодедово. На данный момент уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву», – уточнил Собянин в своем телеграм-канале, после чего сообщил о ликвидации ещё трех БПЛА над Раменским районом и Коломной.

Данные о пострадавших и разрушениях не уточняются.

В столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены ограничения на вылет и прием самолетов.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило о ночном перехвате 23 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Самому серьезному удару подверглась Брянская область, над которой было уничтожено 17 дронов.

Москва, Светлана Антонова

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