Атака на Москву: нейтрализовано 32 беспилотника

Сегодня утром над московским регионом перехвачено и нейтрализовано 32 беспилотных летательных аппарата, двигавшихся к российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сбито ещё семь беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву», – уточнил он в своем телеграм-канале.

Исходя из времени публикации первых сообщений о ликвидации дронов, атака длится уже не менее полутора часов. Данные о пострадавших и разрушениях не уточняются.

В столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены ограничения на вылет и прием самолетов.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило о ночном перехвате 23 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Самому серьезному удару подверглась Брянская область, над которой было уничтожено 17 дронов.

Москва, Светлана Антонова

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