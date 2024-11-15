В Подмосковье арестован первый замглавы Бронниц

Раменский суд Московской области заключил под стражу первого замглавы администрации городского округа Бронницы Михаила Батурина по делу о получении взятки в размере 9 млн рублей. Согласно информации на сайте судебной инстанции, решение было принято накануне.

Следственный комитет сообщал о задержании Батурина 13 ноября по подозрению в совершении коррупционного преступления (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным ведомства, в июле 2021 года между администрацией г.о. Бронницы и производственно-технической компанией в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территорий парка в районе озера Бельское на сумму более 158 млн рублей.

По версии следствия, после подписания всех необходимых документов чиновник потребовал от представителя коммерческой организации передать денежные средства в размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии выполненных работ. Общая сумма взятки в виде переданных денежных средств составила не менее 9 млн рублей.

Впоследствии документы о выполнении и принятии работ были подписаны, при этом объем выполненных работ не соответствовал техническому заданию к муниципальному контракту. В результате бюджету администрации г.о. Бронницы, согласно проведенной строительно-технической экспертизы, причинен ущерб на сумму более 7 млн 400 тысяч рублей.

Москва, Светлана Антонова

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