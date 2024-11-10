В московских аэропортах отменены ограничения

В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» отменены временные ограничения, которые были введены в период атаки беспилотников.
КАк сообщил представитель Росавиации, в период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 36 воздушных судов.
Как сообщал «Новый День», сегодня утром московский регион подвергся массированной атаке с применением беспилотных летательных аппаратов. В Раменском, Коломне и Домодедово в общей сложности уничтожено 32 беспилотника, уточнял ранее мэр Москвы Сергей Собянин. По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, ранения получила 52-летняя местная жительница, она госпитализирована. В одном из поселков произошел пожар.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»