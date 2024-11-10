В Подмосковье сбили четыре украинских беспилотника, летевших на столицу

Силами противовоздушной обороны Минобороны России в подмосковном Раменском городском округе отражена атака четырех украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив, что аппараты летели в сторону российской столицы.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – уточнил он в своем телеграм-канале.
Дополнено. Обновлено. В период атаки в столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены ограничения на вылет и прием самолетов.
Ранее сегодня министерство обороны сообщило о перехвате 23 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Самому серьезному удару подверглась Брянская область, над которой было уничтожено 17 дронов.
Москва, Светлана Антонова
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