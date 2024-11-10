Силы ПВО нейтрализовали ещё 13 беспилотников над московским регионом

В Подмосковье сбито ещё 13 беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону российской столицы. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, БПЛА сбиты силами противовоздушной обороны Минобороны России в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Ранее Собянин сообщил о нейтрализации четырех БПЛА в Раменском районе.

В столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены ограничения на вылет и прием самолетов.

Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило о перехвате 23 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Самому серьезному удару подверглась Брянская область, над которой было уничтожено 17 дронов.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube