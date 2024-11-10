Силы ПВО нейтрализовали ещё 13 беспилотников над московским регионом

В Подмосковье сбито ещё 13 беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону российской столицы. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, БПЛА сбиты силами противовоздушной обороны Минобороны России в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.
Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Ранее Собянин сообщил о нейтрализации четырех БПЛА в Раменском районе.
В столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены ограничения на вылет и прием самолетов.
Ранее сегодня министерство обороны РФ сообщило о перехвате 23 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Самому серьезному удару подверглась Брянская область, над которой было уничтожено 17 дронов.
Москва, Светлана Антонова
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