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Аэропорт «Шереметьево» ввел ограничения на фоне атаки дронов

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:45 мск введены временные ограничения в аэропорте «Шереметьево». Об этом сообщил представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – пояснил он.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах «Жуковский» и «Домодедово».

Как сообщал «Новый День», сегодня утром московский регион подвергся массированной атаке с применением беспилотных летательных аппаратов. В Раменском, Коломне и Домодедово в общей сложности уничтожено 32 беспилотника, уточнял ранее мэр Москвы Сергей Собянин. По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, ранения получила 52-летняя местная жительница, она госпитализирована. В одном из поселков произошел пожар.

Москва, Светлана Антонова

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