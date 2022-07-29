В Госдуме предложили ввести скидочную карту для малоимущих

Депутаты Госдумы предложили ввести единую скидочную карту для малоимущих россиян. Предполагается, что по ней можно будет за меньшую цену получить продукты, лекарства и услуги.

Карта будет действовать только у компаний-партнеров, которые будут присоединяться к программе добровольно. Бизнесу это поможет получить новых клиентов, пояснил один из авторов законопроекта депутат Ярослав Нилов «Известиям».

Магазины и аптеки смогут сами составлять перечень товаров и время, когда будет действовать скидка, а также ее размер. Выдавать карту планируется в органах социальной защиты или МФЦ по письменному заявлению.

В августе 2021 года Ярослав Нилов продвигал инициативу о сертификате для малоимущих россиян на получение продуктов и лекарств. Именные сертификаты должны были выпускаться номиналом в 30% от прожиточного минимума в регионе проживания. Срок их действия планировалось ограничить, а при покупке передавать продавцам.

Москва, Наталья Рязанова

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