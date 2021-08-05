В Госдуме предложили выдавать малоимущим продуктовые сертификаты

Депутаты Госдумы разработали законопроект о сертификате для малоимущих россиян на получение продуктов и лекарств. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поделился инициативой в своем телеграм-канале.

Авторы законопроекта предложили выдавать одиноким гражданам или целым семьям продовольственно-лекарственные сертификаты. Документы будут именными и на конкретную сумму – 30% от прожиточного минимума в регионе проживания. Срок их действия будет ограничен.

Планируется, что россияне смогут обменять их на лекарства или социально значимые товары. То есть получить по ним в магазине краба не получится, а вот хлеб и сахар вполне.

Предполагается выдавать сертификаты тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. А также семьям со среднедушевым доходом ниже установленного в регионе проживания прожиточного минимума.

Как сообщал «Новый День», в феврале Минпромторг предложил выдавать нуждающимся россиянам деньги на продукты. Деньги планировалось выделять адресно на покупку отечественных продуктов. Но проект не вошел в оперативную повестку.

В середине июня эксперт заявил, что государство может помочь малообеспеченным россиянам специальными выплатами на покупку продуктов. Для сглаживания продовольственной инфляции предлагалось выдавать по тысяче рублей на члена семьи.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.08.21

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