Нуждающимся россиянам хотят переводить деньги на продукты

Минпромторг предлагает поддержать нуждающихся жителей денежными средствами, которые они смогут потратить на отечественные продукты. Эксперты считают, что такая мера могла бы стать хорошей альтернативой фиксированию цен на продовольственные товары.

Предположения по обеспечению приоритетной поддержки наиболее нуждающихся слоев населения в правительство направил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, пишут «Известия». Речь идет в том числе о беременных и кормящих женщинах, детях всех возрастов, а также о людях, которые находятся в учреждениях социальной сферы.

Документ на 39 листах был разработан в рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности, которую правительство утвердило летом прошлого года. Сформировать свои предложения и в едином докладе направить в кабмин должны были Минсельхоз, Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Минздрав и Минтруд.

Минпромторг предлагает использовать механизм адресной помощи гражданам: им ежемесячно могут перечислять средства, которые следует использовать на покупку отечественных продуктов питания. Вопрос о реализации мер поддержки в правительстве пока не обсуждают. По словам федерального чиновника, программы продовольственной помощи как инструмент преодоления бедности действительно обсуждаются, но пока этот вопрос не стоит на оперативной повестке.

В 2014 году министерство уже продвигало идею продуктовых карточек. Тогда ведомство предложило ежемесячно переводить нуждающимся на пластиковую карту фиксированную сумму, которую можно будет потратить в торговых сетях на отечественные продукты. В 2015 году Минпромторг подсчитал, что в такой помощи нуждается около 15-16 млн человек, это требовало 240 млрд рублей бюджетных средств. В 2018 году продуктовые карточки ориентировали уже на 19 млн человек. Проект так и не был реализован.

В Торгово-промышленной палате инициативу поддержали. Мировой опыт доказал эффективность этого инструмента. При таком подходе правительство четко выделяет нуждающихся граждан и помогает конкретно им.

К тому же такой механизм помощи нуждающимся может стать альтернативой регулированию цен, указали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Если малоимущие получат помощь от государства, то смогут купить необходимые им продукты по ценам, которые правительству не придется фиксировать.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.02.21

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